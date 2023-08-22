Anadolu Otoyolu'nda Yanan Otomobilde Hasar Oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu. Otoyolun Ankara istikametinde seyreden G.K. idaresindeki 34 UM 2828 plakalı otomobilin motor kısmından alevler çıktı. Aracını emniyet şeridinde çeken sürücü, yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı araçta hasar oluştu.