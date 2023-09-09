Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: Otomobil Yoldan Çıktı

DÜZCE(İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında otomobil yoldan çıktı ağaçlık alana girdi. Kazada araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, TEM otoyolu Düzce mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikamete gitmekte olan de Hulki D.(49) idaresindeki 34 LZ 035 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri parçalayarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Direksiyon başında sıkışan sürücü için Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu otomobilin içerisinden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE