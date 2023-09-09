Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, kurtarma çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.