Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyol üzerinden İstanbul istikametine seyreden Aşır A. idaresindeki 34 FV 8947 plakalı otomobilin motor kısmında Bolu Batı Gişeleri mevkisinde yangın çıktı.
Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Otomobil