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Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını

Otomobil Haberleri

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otoyol üzerinden İstanbul istikametine seyreden Oğuz B. idaresindeki otomobil, Köroğlu mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı.

Otomobilinde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen sürücü itfaiyeye haber verdi. Araç yangını olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Yangında hasar alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Otomobil

TEM Otoyolu İtfaiye Bolu Otomobil Haberler

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