Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Takla Attı: Baba ve Oğlu Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada bir otomobil takla attı ve sürücü ile 7 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.