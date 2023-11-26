Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Ağır hasar alan otomobilde kaza anında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Kemal Gökgöz idaresindeki 34 DNK 964 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak yolda savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü ve yanında yolcu konumunda bulunan Esra E. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında araçta sıkışan yaralı Esra E. itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara bindirilerek hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU