Anadolu Otoyolu'nda kaza: Otomobil bariyere çarptı, sürücü yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde N.T. idaresindeki 28 NT 080 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gerede ilçesi Çoğullu köyü mevkisinde bariyerlere çarpmasının ardından devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil