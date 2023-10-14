Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden C.Ç. idaresindeki 34 HS 1839 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Y.Ö. yönetimindeki 34 FRV 380 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 34 FRV 380 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü Y.Ö. ve araçta yolcu konumunda bulunan İ.Ö. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıların olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Müdahalenin ardından yaralılar Bolu'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU