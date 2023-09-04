Anadolu Otoyolu'nda 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, 2 otomobil ve bir tır karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Ulaşım kısa süreliğine kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Muhammet B. idaresindeki 55 AKU 281 plakalı otomobil, Yeniçağa yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı.
Kazayı görerek yavaşlayan 06 CZS 019 plakalı tıra da DU SC 57 plakalı yabancı plakalı otomobil çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Muhammet B. ile yabancı plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.