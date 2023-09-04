Anadolu Otoyolu'nda 2 otomobil ve tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, 2 otomobil ve bir tır karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Ulaşım kısa süreliğine kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.