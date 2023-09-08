Anadolu'nun en eski diyet yemeği Abdigör köftesi! Hazırlaması 3 saat süren kadim lezzet

Osmanlı Devleti döneminden kalan kadim yemeklerden Abdigör köftesinin lezzetine bayılacaksınız! Günümüzde yapılan özel diyet yemekleri 400 yıl önce Anadolu'da hazırlanıyordu. Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak bilinen Abdigör köftesi, midesinde rahatsızlık olanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyordu. Doğubayazıt'tan çıkan bu yemeğin geçmişi sizi şaşırtacak. İşte, leziz Abdigör köftesi...

Mis gibi kokusuyla gönüllerde taht kuran Abdigör köftesi tarifine bayılacaksınız! Osmanlı Devleti'nden günümüze uzanan yaklaşık 400 yıllık bu kadim lezzet yağsız etle yapılıyor. Portakal büyüklüğündeki köftelerin tadı damakta kalıyor. İşte, geçmişiyle merak uyandıran Abdigör köftesi...

Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak bilinen Abdigör köftesi, Doğubayazıt Sancakbeyi İshak Paşa'nın babası Çolak Abdi Paşa için hazırlandı. Çolak Abdi Paşa, midesindeki rahatsızlık nedeniyle çok sevdiği et yemeklerini yiyemezdi.

1634-1680 yılları arasında yaşayan ve kör olduğu için "Kör Abdi" adı da verilen Çolak Abdi Paşa'nın yemekleri saray aşçıları tarafından hazırlanıyordu. Aşçılar, paşanın rahat yemek yiyebilmesi için arayışa girişti ve yağsız etten nefis bir yemek hazırladı.

Abdigör köftesi adı verilen bu köfteyi Çolak Abdi Paşa o kadar çok sevdi ki sık sık sofralarda kendisine yer buldu. Ramazan sofralarında da tercih edilmeyen başlanan kadim lezzet Anadolu'ya yayıldı.

İşte, Abdigör köftesi tarifi detayları...

MALZEMELERİ

1 kg dana bonfile (yağsız)

2 adet yumurta

1 adet soğan

2 çorba kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI

Abdigör köftede genç sığırın sağ arka but kısmından yapılmaktadır. Alınan yağsız et taşın üzerinde tahta tokmakla iki saat dövülerek hamur kıvamına getirilir. Ete 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. 25 dakika daha dövülür. Dövme işlemi bittikten sonra, macun kıvamına gelen ete, ince kıyılmış soğan, karabiber, toz biber, yumurta ve un eklenip yoğurulur.

Geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su konur ve 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atılır. Köftelik malzemeden ceviz veya portakal büyüklüğünde parçalar koparılıp, ıslak el ile şekil verilir ve suya atılır. Tencerenin kapağı kapatılıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirilir.

Köfteler piştikten sonra, suyu süzülür. Köfteler, tereyağında kavrulur. Sunum için servis tabağında pilav havuz şeklinde açılır. Üzerine köfteler bırakılır. Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosu ilave edilir. Garnitürle süsleyerek servis yapılır.

Kaynak: Ağrı Kültür ve Turizm Rehberi