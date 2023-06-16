Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı: Kız çocuklarının eğitimi hayati önem taşıyor

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Saraç, kız çocuklarının eğitimi ve eğitim hakkının desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, çocukları eğitimden mahrum bırakmanın toplumun dışına itmek olduğunu belirtti.

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Saraç, kız çocuklarının eğitimi ve eğitim hakkının desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, çocukları eğitimden mahrum bırakmanın toplumun dışına itmek olduğunu belirtti. Önceki dönemde 866 bin kız çocuğunun eğitime erişemediğini aktaran Saraç, karne gününde kız çocuklarının eğitimine dikkat çekti.

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Saraç, kız çocukların eğitiminin önemine ilişkin açıklama yaptı. Saraç, okul kitaplarında kadının toplumsal statüsünü ev işi yapma, çocuk bakma ve temizlik yapma gibi aktarılmasını eleştirerek, "Kız çocuklarını eve kapatmak toplum dışına itmek olduğunu ve tüm çocukların ayıca kız çocukları için iki kere daha tehlikelidir" dedi.

Kız çocuklarının eşit şartlarda okumasının önemine dikkat çeken Saraç, eğitimin kız çocuklarına sağladığı fırsatlarla potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini ve hayallerini gerçekleştirmelerini sağladığını ifade etti.

"KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Saraç, kız çocuklarının okumasının, onlara güçlü bir ses ve karar alma yeteneği kazandırırken toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının ilerlemesine de katkı sağladığını belirtti. Saraç, eğitim hakkının kız çocuklarının sadece okula gitme fırsatını değil, aynı zamanda güvenli bir öğrenme ortamında eğitim alma hakkını da içerdiğinin altını çizdi.

Eğitimin, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin temel bir parçası olduğunu ve kadınların güçlenmesini sağladığının altını çizen Saraç, "Kız çocuklarının eğitimi, toplumsal gelişim ve kalkınma için temel bir unsurdur. Eğitimli kız çocukları iş gücüne katılım sağlar, ekonomik büyümeyi destekler ve toplumdaki adaletsizlikleri azaltır" dedi.

Saraç, kız çocuklarının eğitimine verilen önemin toplumun ilerlemesi ve sürdürülebilir kalkınma için hayati olduğunu vurguladı.