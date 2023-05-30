Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı: Kadınlar mücadeleden vazgeçmeyecek

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından "Kadınlar mücadeleden vazgeçmeyecek… Umarım iktidar; yüzde 50'nin, yani bu nüfusun yarısının buna karşı olduğunun bilinciyle, tüm toplumu kucaklamaya çalışır" açıklamasını yaptı.

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından "Kadınlar mücadeleden vazgeçmeyecek… Umarım iktidar; yüzde 50'nin, yani bu nüfusun yarısının buna karşı olduğunun bilinciyle, tüm toplumu kucaklamaya çalışır" açıklamasını yaptı.

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Temir Saraç'ın açıklaması şöyle:

"21 yıllık AKP iktidarını, yeni artı 5'e başlamadan önce değerlendirmek gerekirse, kadınlar için ve kadın hareketi açısından acı, öfke ve kayıp olarak nitelendirebiliriz. 21 yıllık sürecin her aşamasında gerek yoksulluk, gerek pandemi dönemi, gerek deprem; hemen her aşamada kadınların sistemin dışına itildiği, yok sayıldığı, bütün yükün yüklendiği bir süreci yaşadık.

"NE ÇOK MESELEYLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Aydınlanamamış onca kadın cinayeti, onlarca yüzlerce çocuk tecavüzü ki bu ortaya çıkanlardı; pek çok meseleyle mücadele etmek zorunda kaldık. Geçinemiyoruz dedik, açız dedik, yoksulluk dedik, pandemide kaybettiklerimiz dedik, hak arayan kardeşlerimiz dedik, hakkını arayan sessiz kalan çocuklarımız dedik…

"KADINLAR MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEK"

Velhasıl, bir neslin neredeyse kayboluşuna tanıklık ettik ve binlerce çocuğumuzun bu ülkeden göç etmesine şahit olduk. Kim bilir? Bir daha ne zaman gelecekler ya da hiç gelmeyecekler. Tüm bunları yaşayan bir nesil olduk ve son dönemde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, 6284'ün tartışmaya açılması gibi daha birçok konuda kadın hakları için savaşırken son dönemde bir de 'HÜDA-PAR'ımız' çıktı. Karma okulların kaldırılmasından tutun da, kadının eve kapatılmasından sahiplendirilmesine kadar tamamen Arap İslamiyet'i, sadece Arap yarımadasının İslam anlayışına göre önerilerde bulunan ve buna göre hareket eden, saldırgan, tehlikeli bir yapıyı da Meclis'e taşıyarak, kadınlar için geleceğin daha da karamsar olacağı bir tablo çıktı. Ancak, kadınlar mücadeleden vazgeçmeyecek.

"DEVLETİ DEVLET YAPAN FARKLILIKLARI BİR ARADA YÖNETMEYİ BECEREBİLMEKTİR"

Umarım iktidar yüzde 50'nin, yani bu nüfusun yarısının buna karşı olduğunun bilinciyle, tüm toplumu kucaklamaya çalışır. Bu topraklarda yaşayan herkes halktır. Elbette bir halkın homojen olması beklenemez. Kimse kimseye benzemek zorunda değildir. Çeşitli inançlardan, milliyetlerden oluşur. Devletleri devlet yapan en önemli özellik, bütün bu farklılıkları bir arada yönetmeyi becerebilmektir."