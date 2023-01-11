Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes -Valencia Basket maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

THY Euroleague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 18. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılamalarından birisi olan Anadolu Efes- Valencia Basket maçı basketbol severlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Valencia Basket maçını kim yönetecek? Anadolu Efes -Valencia Basket maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

THY EuroLeague 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Valencia Basket ile kozlarını paylaşacak. Basketbol severler bu mücadelenin detaylarını merak ediyor. Peki, Anadolu Efes -Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Valencia Basket maçını kim yönetecek? Anadolu Efes -Valencia Basket maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

THY Eurolegue de geride kalan 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip Valencia Basketise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, son maçındasahasında Fransız ekibi ASVEL'i 78-72 mağlup etti.

ANADOLU EFES - VALENCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

THY Eurolegue 18.haftasında deplasmanda Anadolu Efes - Valencia Basket ile karşılaşacak. Dev mücadele 11. ocak Çarşamba saat: 22.30 da oynanacak.

ANADOLU EFES - VALENCİA BASKET MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

THY Eurolegue 18.haftasında deplasmanda Anadolu Efes - Valencia Basket arasında oynanacak mücadele S Sport ekranlarından naklen basketbol severler ile buluşacak.