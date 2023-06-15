Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman?

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA BASKET BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Basketbol Basketbol Basketbol Süper Ligi Play-Off, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler BeIN Sports Haber, Bein Sports 5 kanalından canlı olarak izleyebilecek.

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

15 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Basket karşılaşması saat 20:00'da BeIN Sports Haber, Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve BeIN Sports Haber, Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.