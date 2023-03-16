Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Anadolu Efes - Partizan Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Anadolu Efes - Partizan Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Efes - Partizan Basket maçı ne zaman? Anadolu Efes - Partizan Basket maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes - Partizan Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Anadolu Efes - Partizan Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Partizan Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Anadolu Efes - Partizan Basket maçı ne zaman? Anadolu Efes - Partizan Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ANADOLU EFES - PARTİZAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Partizan NEF - Partizan Basket maçı 16 Mart Perşembe günü İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Partizan NEF - Partizan Basket karşılaşması saat 20:30'da S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanalından canlı yayınlanacak ve S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.