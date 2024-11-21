ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI İZLE! 21 kasım Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri!
Anadolu Efes - Paris basket maçı canlı izle! Anadolu Efes - Paris basket maçının canlı yayın ve frekans bilgileri maçı canlı izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. 21 Kasım Anadolu Efes - Paris basket maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Paris basket maçı canlı yayın bilgileri...
Anadolu Efes - Paris basket maçı saat kaçta başlayacak ve Anadolu Efes - Paris basket maçı canlı yayın bilgileri gündeme geliyor. THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u ağırlayacak. Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri!
ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI FREKANS BİLGİLERİ
S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes-Paris maçı, saat 20:30 başlayacak.