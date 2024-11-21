ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI İZLE! 21 kasım Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri!

Anadolu Efes - Paris basket maçı saat kaçta başlayacak ve Anadolu Efes - Paris basket maçı canlı yayın bilgileri gündeme geliyor. THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u ağırlayacak. Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri!

ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI FREKANS BİLGİLERİ

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-Paris maçı, saat 20:30 başlayacak.

ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI İZLE!