Anadolu Efes - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, ücretsiz mi? - Haberler

Anadolu Efes Galatasaray maçı ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ING Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı final ilk maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve sonuçlar belli olacak. Anadolu Efes - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, ücretsiz mi? sorularının yanıtı merak ediliyor.

ANADOLU EFES GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Galatasaray NEF, galibiyet üstünlüğü sağlayabilmek için çaba sarf edecek. ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk mücadelesinde Anadolu Efes, Galatasaray NEF'i konuk edecek. 27 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise başantrenör Andreas Pistiolis yönetiminde çeyrek finalde de başarılı performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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