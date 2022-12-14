Ekrem İmamoğlu eşiyle birlikte Anadolu Efes'in basketbol maçına gitti. Bunun ardından vatandaşlar, Anadolu Efes basketbol maçı nerede? Ekrem İmamoğlu Anadolu Efes maçına mı gitti, kimle gitti? Maç saat kaçta başlıyor? merak etti. İşte detaylar...

Anadolu Efes - Baskonia basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Anadolu Efes - Baskonia maçı nerede oynanacak merak edildi. İşte ayrıntılar...

ANADOLU EFES - BASKONİA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Baskonia THY Euroleague maçı 14 Aralık 2022 bu akşam saat 20:30'da başladı.

ANADOLU EFES - BASKONİA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Baskonia THY Euroleague maçını S Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

ANADOLU EFES - BASKONİA BASKET MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basket maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

EKREM İMAMOĞLU ANADOLU EFES MAÇINA MI GİTTİ?

Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Anadolu Efes - Baskonia THY Euroleague maçını izlemeye gitti. Basket maçı Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Ekrem İmamoğlu Anadolu Efes'e destek için Sinan Erdem'de"

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SİNAN ERDEM SPOR SALONU NEREDE?

Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan çok amaçlı salon. Adını, 1989-2003 yılları arasında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) başkanlığını yürütmüş olan Sinan Erdem'den almıştır.

Salon, spor faaliyetlerinde 16.500, konser,sanat gösterisi gibi organizasyonlarda 22.500 seyirci kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3. büyük spor salonu olarak hizmete hazırdır.

Yapımı 1993 yılında başlayan ve maddi kaynak yetersizliği nedeniyle çeşitli duraklamalarla devam eden salonun 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nın final aşamasına, 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na ve 2012 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapması planlanmaktaydı. Ancak mevzuatta yapılan değişiklikle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği tesisin inşaatına, 2010 basketbol şampiyonasına yetiştirilebilmek için, sadece basketbol sahası olması için devam edildi ve bitirildi. Ayrıca Petra Kvitová'nın kazandığı WTA Championships 2011'e ev sahipliği yapmıştır. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker 2010-2012 yılları arası Türkiye Basketbol Ligi ve EuroLeague maçlarını bu salonda oynamıştır. 2012 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştır. Fenerbahçe (basketbol takımı) da ilk EuroLeague şampiyonluğunu burada kazanmıştır.