Anadolu Ajansı seçim sonuçları yüzde kaç olduğu araştırılıyor. 14 Mayıs seçimleri nefesler tutularak takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Anadolu Ajansı seçim sonucu kaç? Anadolu Ajansı seçim sonuçları yüzde kaç? soruları yer alıyor. İşte 14 Mayıs 2023 AA seçim sonuçları!

Anadolu Ajansı seçim sonucu kaç olduğu merak ediliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Arama motorlarında Anadolu Ajansı seçim sonucu kaç? Anadolu Ajansı seçim sonuçları yüzde kaç? 14 Mayıs 2023 AA seçim sonuçları! aratılıyor. İşte AA seçim sonuçları!

ANADOLU AJANSI SEÇİM SONUCU KAÇ?

Anadolu Ajansı'nın verileri 20.10 itibari ile %45.70 sandık açıldı. Açılan sandıklardan ise Recep Tayyip Erdoğan %52.30 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu %41.82 oy aldı. Sinan Oğan %5.34 oy alırken Muharrem İnce %0.54 oy aldı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim yasakları kapsamında bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.