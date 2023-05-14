Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. İşte Anadolu Ajansı seçim sonuçları! AA seçim sonuçları ve oy oranları kaç?

AA seçim sonuçları! Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. İşte Anadolu Ajansı seçim sonuçları! AA seçim sonuçları ve oy oranları kaç? Detaylar...

ANADOLU AJANSI SEÇİM SONUÇLARI

Anadolu Ajansı tarafından seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

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İŞTE AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI

Saat 19.00 itibarıyla sandıkların yüzde 16.99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 55.98

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 38.08

Sinan Oğan yüzde 5.37

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.