14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Peki, Anadolu Ajansı oy oranları ne?

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 55'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 55.80, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44.20 oldu. Anadolu Ajansı oy oranları ne? AA kim önde?

ANADOLU AJANSI OY ORANLARI NE?

YSK Başkanı Ahmet Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Saat 18.30 itibariyle Anadolu Ajansı:

Recep Tayyip Erdoğan: 55.2

Kemal Kılıçdaroğlu:44.7