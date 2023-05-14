Anadolu Ajansı'nın sahibi kim sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Ajansı ne zaman, kim tarafından kuruldu merak konusu oldu. Peki, Anadolu Ajansı kimin? Anadolu Ajansı'nın sahibi kimdir? Anadolu Ajansı ne zaman kuruldu? İşte detaylar...

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî haber ajansıdır. Kullanıcılar tarafından Anadolu Ajansı kimin sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Ajansı nerede ve ne zaman kuruldu merak konusu oldu. Peki, Anadolu Ajansı kimin? Anadolu Ajansı'nın sahibi kimdir? Anadolu Ajansı ne zaman kuruldu? Detaylar haberimizde…

ANADOLU AJANSI KİMİN?

Anadolu Ajansı, Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de Ankara'da kuruldu.

ANADOLU AJANSI'NIN SAHİBİ KİMDİR?

Anadolu Ajansı, hukuki niteliği itibarıyla Ticaret Siciline kayıtlı bir anonim şirket statüsündedir. Hisselerinin %47,75'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, geri kalanı ise Ajans tüzel kişiliğine ve gerçek kişilere aittir. Anadolu Ajansı Malları ve Personeli Hakkında 57 Sayılı özel kanunu bulunmaktadır. Anadolu Ajansı çalışanları devlet memuru değildir. Ajans personeli, Basın İş Kanunu'na ve İş Kanunu'na bağlı olarak çalışır. Ajans bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu personeli istihdamı bulunmamaktadır. 57 sayılı Kanuna göre, Anadolu Ajansı malları Devlet malı sayılır. Bu mallar aleyhine cürüm işleyenler hakkında umumi hükümler dairesinde kovuşturma yapılır. Anadolu Ajansı personeli Türk Ceza Kanununun tatbikatında, memur sayılır.