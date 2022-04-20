Amvas Vebası nedir? İslam tarihindeki ilk salgın Amvas Vebası nasıl başladı, ne zaman bitti? Amvâs Vebası nasıl aşıldı?

ŞANLIURFA (Haberler.com) - Amvas Veba Salgını, Urfa'dan Şam'a, oradan Ürdün ve Filistin bölgesine kadar geniş bir coğrafyada etkili olan, İki asır boyunca bölgede aralıklarla devam eden Justinianus Veba Salgınının bir uzantısıdır. Peki, İslam terihindeki ilk salgın olan Amvas Veba Salgını ne zaman başladı? İslam tarihine etkileri ne oldu? Amvas Veba Salgını hangi dönemde bitti? Amvas Veba Salgını nedir, nasıl yayılmıştır? Amvas Veba Salgını nasıl önlenmiştir? Amvâs Vebası nasıl aşıldı? İşte detaylar haberimizde...

AMVAS VEBASI NEDİR?

Amvâs Veba Salgını ya da Amvâs Taunu miladi 638 - 639 yılları arasında günümüzde Filistin sınırları içinde ortaya çıkan ve daha sonra Ürdün, Şam ve Urfa'ya yayılan veba salgınıdır. Adını, Kudüs'ün 33 km kuzeybatısında yer alan Amvâs köyünden almıştır. İslâm tarihinde ilk görülen salgın hastalık olarak kabul edilmektedir.

Amvâs salgını, 638 - 639 yılları arasından önce 541 yılında başlayarak yaklaşık iki asır boyunca bölgede aralıklarla etkili olan Justinianus Veba Salgınının bir uzantısıdır.

Amvâs köyü, Halife Ömer bin Hattab döneminde Bizans İmparatorluğu'na karşı alınan Ecnadeyn zaferinden sonra İslam ordusu için karargâh olarak kullanılmaya başlandı. Eski bir yerleşim yeri olan köy, stratejik bir bölgede kuruluydu. Kudüs yolu üzerinde, orduların konakladığı önemli bir mevkiydi.

Bu köyde baş gösteren salgında, aralarında Suriye orduları başkumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah ve birçok komutan da olmak üzere 25 bin insan ölmüştür.

AMVAS VEBASI NASIL BAŞLADI?

İki asır boyunca bölgede aralıklarla etkili olan Justinianus Veba Salgınının bir uzantısı olan Amvas Veba Salgını, bakteri taşıyan pirelerden bulaşıyor, vücutta çeşitli şekillerde şişkinliğe neden oluyordu. Yüzde 40 oranında ölümcüldü.Adını, ilk defa görüldüğü yer olan Kudüs'ün 33 km kuzeybatısındaki Amvâs'tan alır. Urfa'dan Şam'a, oradan Ürdün ve Filistin bölgesine kadar geniş bir coğrafyada etkili olduğunu biliyoruz.

İSLAM TARİHİNE ETKİLERİ

Amvas vebası, askeri ve politik açıdan önemli sonuçlar doğurdu. Salgın sonucunda, Suriye'de bulunan ordunun yarısı ve birçok önemli komutan hayatını kaybetti. Ömer tarafından kendinden sonra halifeliğe layık görülen Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın salgında hayatını kaybetmesi ileride göreve gelecek halifeleri doğrudan etkilemiştir. Ebu Ubeyde'ye vekaleten başkumandan olan Yezid bin Ebu Süfyan'ın da aynı salgında vefatından sonra kardeşi Muaviye bin Ebu Süfyan Şam valiliğine getirildi. Yaklaşık yirmi yıl boyunca Suriye'de valilik görevinde bulunan Muaviye'nin Ali bin Ebu Talib ile giriştiği hilafet mücadelesi sonucunda İslam tarihinin seyri değişmiştir.

BİRÇOK MÜSLÜMAN HAYATINI KAYBETTİ

Hicret'in 18. yılında (m. 639) tezahür eden salgında pek çok Müslüman hayatını kaybetmiştir. Bölgenin başkomutanı Ebû Ubeyde b. el-Cerrah'ın 58, onun yerine geçen Muâz b. Cebel'in ise 38 yaşında bu hastalıktanvefat ettiğini biliyoruz. Hz. Peygamber'in (sas) amcasının oğlu el-Fadl b. el-Abbas da Amvâs salgınında hayatını kaybedenler arasındaydı. Şurahbîl b. Hasene, Süheyl b. Amr, Utbe b. Süheyl, Hâris b. Hişam ve -Muâviye'nin ağabeyi, Şam valisi- Yezîd b. Ebû Süfyân da vebada ölen 25 bin Müslümandan birkaçıdır.

Hz. Ömer (ra) hastalığın etkili olduğu günlerde Şam bölgesine seyahate çıkmıştı. Başkomutan Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh ile bölgedeki ileri gelen komutanlar kendisini karşılayıp kötü haberi verdiler: Veba hızla yayılmaktaydı, yola devam etmek, ölüme bir adım daha yaklaşmak anlamına gelebilirdi.

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