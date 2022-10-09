Ampute Milli takım kaç kez şampiyon oldu ve Ampute Milli futbol Takımı ne zaman şampiyon oldu merak ediliyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki ay yıldızlı takım, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Angola ile karşılaştı. Peki, Ampute Milli takım kaç kez şampiyon oldu? Ampute Milli futbol Takımı ne zaman şampiyon oldu?

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki ay yıldızlı takım turnuvanın finalinde Angola ile karşılaştı. Ardından, Ampute Milli takım kaç kez şampiyon oldu? Ampute Milli futbol Takımı ne zaman şampiyon oldu? soruları gündeme geliyor. Ampute Milli takım kaç kez şampiyon oldu? Ampute Milli futbol Takımı ne zaman şampiyon oldu? Detaylar haberimizdedir…

AMPUTE MİLLİ TAKIM KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Yaklaşık 15 bin Türk futbolseverin tribünden izlediği final maça ay-yıldızlı ekip, Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz kadrosuyla başladı. Millilerde ilerleyen dakikalarda Muhammet Yeğen, Serkan Dereli, Savaş Kaya ve Fatih Şentürk süre buldu.

Angola'nın daha etkili başladığı maçta kısa sürede dengeyi kuran ay yıldızlı ekip, 19. dakikada Ömer Güleryüz'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Angola, mücadelenin 24. dakikasında Heno Adao'nun serbest vuruştan attığı golle beraberliği yakaladı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya iyi başlayan Türkiye, 29. dakikada penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Rahmi Özcan, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı ve ay yıldızlı ekibi yeniden öne geçirdi. Milliler, 43. dakikada Rahmi ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin 49. dakikasında Serkan Dereli'nin golüyle 4. golü bulan milliler, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve dünya şampiyonluğunu kazandı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından milli takım teknik ekibi ve oyuncuları saha içinde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, ardından tribünlere giderek sevincini taraftarla paylaştı.

AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Ay yıldızlı ampute futbolcular, attıkları golden sonra asker selamı verdi. Müsabakanın 19. dakikasında Ömer Güleryüz'ün kaydettiği golden sonra önce kale arkasındaki tribünlere giderek büyük sevinç yaşayan milli futbolcular, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu protokol tribününün önüne geldi. Milli futbolcular, yan yana dizilerek asker selamı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler de millileri alkışladı.

Ay yıldızlı futbolcular, dünya şampiyonluğunun alınmasından sonra da orta sahada yan yana gelip asker selamı vererek, basın mensuplarına poz verdi.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası finalinde yenildiği Angola'dan rövanşı aldı.

İlk kez 2007'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenildi.

Türkiye, Angola ile 4 yıl aradan sonra bir kez daha finalde karşılaştı. Ev sahibi olduğu organizasyonda rakibini mağlup eden ay yıldızlılar, hem ilk kez dünya şampiyonu oldu hem de 2018 Dünya Kupası finalinin rövanşını aldı.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı göstermişti.

Teknik direktör Çakmak: Çok mutlu ve huzurluyuz

İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Meksika'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Angola ile yapılan finalde futbolcu olarak sahada yer alan ve penaltı kaçıran Osman Çakmak, "Çok mutlu ve huzurluyuz. Allah'a şükürler olsun. Çocuklarımın alnından, onları yetiştiren anne ve babaların ellerinden öpüyorum. 85 milyona, aziz şehitlerimizin ailelerine, benim gibi kahraman gazilerimize armağan olsun." diye konuştu.

Dünya şampiyonluğuna ulaşan ay yıldızlı takımın önemli oyuncuları Rahmi Özcan ile Ömer Güleryüz, sevinçli olduklarını dile getirdi.

Nef Stadı'nda kendilerini destekleyen sporseverlere teşekkür eden Rahmi Özcan, "Söz konusu milli takım olunca Türk milleti her yerde bizi destekliyor. Kupamız, buraya gelen herkese ve 85 milyona armağan olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği çok fazla. Kendisi hem bize, 'Dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulacak.' dedi. İki kez Avrupa şampiyonu olduk. Ev sahibi olduğumuz Dünya Kupası'nın burada kalması gerekiyordu. Sözümüzü tuttuk ve kupayı Türkiye'de bıraktık. Ülkemize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Ömer Güleryüz ise "Kendimizi 2018'in rövanşını almak için motive etmiştik. Buraya gelirken aklımızda soru işareti de vardı. 2018'de penaltılarda kaybetmiştik. İnsan 'acaba' demeden de duramıyor. Heyecanlı ve tedirgin çıktık. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıya çok konsantre bir şekilde çıktık. Sonunda da 4-1 galip gelmeyi bildik. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.