Ampulün icadı ile dünyada yeni bir devir başlamıştır. Ampul kim icat ettiği herkes tarafından sıklıkla araştırılıyor. Ampul ne zaman bulundu ve kim tarafından bulundu insanlar tarafından merak ediliyor. Bununla beraber, evlerde ve hayatımızın birçok alanında elektriği kullanabilmemiz için ampul icat edilmiştir. Ampul kim icat etti? Ampul ne zaman bulundu? Ampul kim ne zaman buldu? Ampulü ilk kim buldu? Detaylar haberimizdedir…

AMPUL KİM İCAT ETTİ?

Ampul, elektrik akımıyla temas ettiğinde akkor durumuna gelerek ışık yayan, içinde argon gazı bulunan, armut biçimli cam şişedir. Ampulün içinde çok ince biçimde tasarlanmış filaman adı verilen, genelde tungsten metalinden yapılmış, iki ince destek çubuğu ile tutulmakta olan bir tel bulunur. Bu telden geçen elektrik akımı bu teli aşırı derecede ısıtır (yaklaşık 3000 °C) ve sonuç olarak tel ışık yaymaya başlar. Ampul, Humphry Davy tarafından icat edilmiştir, fakat Edison tarafından geliştirilerek günümüzdeki çalışma prensibini benimsemiştir. Şu an günümüzdeki ampullerin kimileri 2 yıl, kimileri 8 yıl dayanabilir. Thomas Edison'un ampulü icat etmesinden sonra aydınlatma teknolojisine çok büyük adım atılmıştır. Elektrik ile çalışır. Enerji tasarrufu için tasarruflu ampulü kullanılması yararlıdır.

Günümüzde ampulü kim icat etti hala tartışma konusu oluyor. Ampulü tek bir kişi icat etti denilemez. Ampulün icadı konusunda birçok bilim insanı rol almıştır. Ampulün icadı konusunda katkısı olan bilim insanları;

Thomas Edison

Hiram Maxim

Joseph Swan

Alessandro Volta

Humprey Davy

Warren de la rue

William Staite

AMPUL NE ZAMAN BULUNDU?

Ampul ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ampulün mucidi ise Humphry Davy'dir. Fakat ampullerin ömürleri çok kısa olmuştur. İngiliz Joseph Wilson Swan ve Amerikalı Thomas Alva Edison, şaşırtıcı bir şekilde aynı yıllarda daha uzun ömürlü ampulü bulmuşlardır. Daha sonra Edison, 1880 yılında daha uzun süre dayanabilen ampulü yaptı.

Birçok ülke aydınlatma teknikleri üzerine ciddi araştırmalar sürdürüyor. Bunun temel nedeni aydınlatma için kullanılan enerjinin ve dolayısıyla harcamaların ciddi rakamlara ulaşması. 2006 yılı verilerine göre ABD, harcadığı enerjinin %7.5'ini aydınlatmaya kullandı. Aynı yıl ABD, Dünya enerji tüketiminin yaklaşık %21'ini sahiplendi. Dolayısıyla ABD aydınlatması aslında tek başına 2006 Dünya enerji tüketiminin yaklaşık %1.6'sını oluşturdu. Bu rakamlar aydınlatma tekniklerinin bizim için aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

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