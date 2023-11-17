Amperino isimli yerli markanın özellikleri ve fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda elektrikli otomobillere artan ilgiyle beraber yerli araç Amperino detayları da araştırıldı. Peki, Amperino elektrikli otomotiv özellikleri nedir? Amperino otomobil fiyatları belli mi, ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olması beklenen araç olan Amperino'nun fiyatı merak konusu oldu. Vatandaşlar yerli elektrikli aracın özelliklerini de araştırıyor. Son günlerde gündem olan araç ile ilgili ise Amperino elektrikli otomotiv özellikleri nedir? Amperino otomobil fiyatları belli mi? soruları araştırıldı.

AMPERİNO ELEKTRİKLİ ARAÇ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Haluk Özbek araç ile ilgili detayları paylaştı. Şuan ki prototip aracın menzilinin 150 kilometre fakat çok rahat 200 kilometreye kadar çıkabiliyoruz. Hem evlerde hem şarj istasyonlarında çok rahat doldurulabilecek olduğunu açıkladı. Araç motosiklet ehliyetiyle kullanıma uygun olacak.

Amperino CEO'su Haluk Özbek araç ile ilgili şu sözleri söylemişti:

"16 yaşındaki gençlerimiz motosiklet ehliyetiyle aracımızı kullanabilecekler. Dolayısıyla aynı zamanda gençlerimiz ilk şoförlüklerini öğrendiği araç da olacak"

Sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya'da elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber ülkemizde elektrikli araçlarda otomotiv endüstrisinde iyi bir yer edinmeye çalışıyor. Bunun içerisinde Bursa'da zaten geleneksel otomotiv üretimindeki Türkiye'nin en önemli merkezlerinden bir tanesiydi. Biz Bursalı farklı sektörlerdeki 6 girişimci ortakla birleşerek özellikle dünyadaki otomotiv endüstrisinin daha az gelişmiş ülkelere elektrikle beraber tanıdığı şansı değerlendirmek amacıyla bizler de sermayelerimizin bir kısmını aktararak, hatta değerli bir başlangıç dediğimiz noktadayız. İlk etapta mükemmel bir otomobil üretmek iddiasında değiliz ama ilerleyen yıllarda dünyada en iyi rekabet edebilecek şekilde, tüketicilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek, elektrikli araçlarla ilgili yatırımlarımıza başlamış olduk"

Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven ise araç ile ilgili şu bilgileri verdi:



"Mikro mobilite sınıfındayız. 90 kilometre maksimum hıza ulaşıyor. Şarj menzili 180 km olmak üzere 3 kişilik, 370 litre bagaj hacmine sahip. Arkadan çekişli, arka tarafında tekerleklerde teker içi iki motoru bulunan bir araç olduğundan bahsedebiliriz."

Amperino şarj süresi ise istasyonlarda 80 dakika, evlerde 240 dakika içerisinde şarj etmek mümkün şekilde tasarlandı.

AMPERİNO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Amperino araçların 2025'in başından itibaren seri üretime geçirilmesi bekleniyor.

AMPERİNO FİYATI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Markanın CEO'su Haluk Özbek aracın 15-18 bin dolar arasında satışa çıkmasını tahmin ettiğini söylemişti.