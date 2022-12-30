Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye tutarı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.31 Aralık Cumartesi Milli Piyango çekiliş sonuçları milyonlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Amorti ne demek? Yılbaşı bilet amortisi nedir? Amorti sonuçları saat açta açıklanacak? Amorti bilet ne kadar ikramiye veril? Büyük ikramiye ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

31 Aralık Cumartesi Milli Piyango çekiliş sonuçları milyonlar tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter heyeti huzurunda gerçekleştirilecek Mili Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları Televizyondan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Amorti ne demek? Yılbaşı bilet amortisi nedir? Amorti sonuçları saat açta açıklanacak? Amorti bilet ne kadar ikramiye veril? Büyük ikramiye ne kadar? Detaylar haberimizde...

AMORTİ NE DEMEK?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.

AMORTİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

31 Aralık Cuma günü gerçekleşecek Yılbaşı çekilişi saat 17.00'de başlayacak. 120.000.000 TL değerindeki büyük ikramiye için çekiliş ise saat 23.00 olarak açıklandı. Büyük ikramiye için şanslı numaraların belli olmasıyla birlikte amorti rakamları da belli olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ NASIL OLUR?

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur.

AMORTİ BİLET NE KADAR İKRAMİYE VERİL?

Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 120 TL, yarım bilet alan kişiye 60 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 30 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Milli Piyango'da rekor ikramiye tutarı paylaşıldı. Bu sene yeni yıla girerken yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tam 200 milyon TL olacağı duyuruldu. Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde talihli kişi 200 milyon TL'lik ödülü elde edecek