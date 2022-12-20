Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın sonucu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında Amirallerin Montrö bildirisi davası ne oldu? Amirallerin Montrö bildirisi davası mahkeme kararı ne? soruları aratılıyor.

Amirallerin Montrö bildirisi davasının sonucu merak edilenler arasında yer alıyor. Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın sonucu bugün belli oldu. Arama motorlarında ise Amirallerin Montrö bildirisi davası ne oldu? Amirallerin Montrö bildirisi davası mahkeme kararı ne? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

AMİRALLERİN MONTRÖ BİLDİRİSİ DAVASI NE OLDU?

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi. Savcı, mütalaasında, sanıkların ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflediklerini aktardı. Buna göre, savcı, sanıklar, Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçunu işlediklerini belirterek, 3 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, aralarında eski Deniz Kuvvetleri komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel'in de bulunduğu 91 sanığın isnat edilen suça yönelik kasıtlarının bulunmadığını, cezalandırılması istenen 12 kişinin eylemlerine iştirak iradelerinin olmadığını belirterek, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat talebinde bulundu. Daha sonra söz alan avukatlar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.Davanın ertelenen duruşması görüldü ve karara bağlandı. "Amirallerin Montrö bildirisi" davasında yargılanan 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tüm sanıklar tutuksuz yargılanıyor.

AMİRALLERİN MONTRO BİLDİRİSİ NEDİR?

Emekli amiraller, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" diye yanıt vermesi ve eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, açıklamayla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, söz konusu açıklamayı hazırlayan ve yayımlanma sürecinde faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise emniyete ifadeye çağrılmıştı. Emekli askerler, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile bir emekli general 16 Nisan'da, 84 şüpheli ise 27 Mayıs'ta ifadeye çağrılmış ve onlar da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli asker hakkında iddianame düzenlemişti. Savcılık, emekli amirallerin TCK'nın 316/1'inci maddesi kapsamındaki 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.