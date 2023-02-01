Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in transferi için Konyaspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-beyazlıların bu transferi 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında bitirmesi bekleniyor. Amir Hadziahmetovic kimdir? Amir Hadziahmetovic mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

AMİR HADZİAHMETOVİC KİMDİR?

Amir Hadziahmetovic (d. 8 Mart 1997) Bosnalı millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da oynadı. Beşiktaş'ın bu transfer için Konyaspor ile 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladığı belirtiliyor.

Doğum tarihi: 8 Mart 1997

(25 yıl yaşında),

Danimarka