Sarıyer'de otomobiliyle seyreden Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, aynı yönden gelen bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada futbolcu yaralanmazken hafif yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Amir Hadziahmetovic kaza mı yaptı? Amir Hadziahmetovic sağlık durumu ne, sakatlandı mı?

Sarıyer'de otomobiliyle seyreden Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, aynı yönden gelen bir motosikletliyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, Hadziahmetovic kazayı yara almadan atlattı. Futbolcu ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Amir Hadziahmetovic kaza mı yaptı? Amir Hadziahmetovic sağlık durumu ne, sakatlandı mı?

AMİR HADZİAHMETOVİC KAZA MI YAPTI?

Olay, saat 16.15 sıralarında Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic,otomobiliyle seyrettiği esnada aynı istikametteki U.T. idaresindekimotosikletle çarpıştı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletli yaralandı. Futbolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Futbolcu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.