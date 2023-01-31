Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bir süredir Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Amir Hadziahmetovic'in siyah beyazlılarda anlaştığı öne sürülüyor. Futbolseverler ise yaşanan bu gelinmenin ardından Amir Hadziahmetovic Beşiktaş ile anlaştı mı? Amir Hadziahmetovic kimdir? Sorulanının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Transfer sezonunun başlamasıyla Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir Orta saha arayışlarını sürdüren Siyah beyazlılarda gündeme gelen en son isim Konyaspor'un Bosnalı yıldız futbolcusu Amir Hadziahmetovic Teknik direktör Şenol Güneşin özelikle alınması yönünde yönetime talepte bulundu. Beşiktaş yönetimi Konyaspor'un yıldız futbolcusu Amir Hadziahmetovic için resmi temaslara kulübü Konyaspor ile başladı. Futbol gündemi bu gelişmeyi konuşurken Futbolseverler ise Amir Hadziahmetovic Beşiktaş ile anlaştı mı? Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'a gelecek mi? Amir Hadziahmetovic kimdir, kaç yaşında? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

AMİR HADZİAHMETOVİC BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

Beşiktaş, transferi için yoğun çaba harcadığı Konyaspor'un yıldız futbolcusu Amir Hadziahmetovic transferinde mutlu sona ulaştı. Konyaspor, 3.2 milyon euroluk ödemeyi kabul etti. 1.2 milyon euro maaş alacak olan Amir, 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 25 yaşındaki Bosnalı orta saha, bu sezon Konyaspor ile çıktığı 23 resmi maçta 6 gol 4 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRASFERİ AMİR HADZİAHMETOVİC KİMDİR?

Amir Hadziahmetovic, 8 Mart 1997 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi. Futbola 2009 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo U19 takımının altyapısında başlayan Amir, profesyonel kariyerine 2014 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo takımında başladı.

İki sezon boyunca FK Zeljeznicar Sarajevo takımında forma giyen Amir Hadziahmetovic 2016 yılında Konyaspor'a transfer oldu. 2016 yılından bu yana Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic yükselen performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bosna Hersek A Milli takımında da forma giyen Amir Hadziahmetovic milli formayla 21 maça çıktı. Genç orta saha oyuncusu kulüp kariyerinde çıktığı 245 maçta 21 gole imza attı. Amir Hadziahmetovic 2016/2017 sezonunda Konyaspor forması ile Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi.