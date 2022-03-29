Amine Cansu Kaba kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Amine Kaba istifa mı etti, neden istifa etti?

Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bunun akabinde Amine Cansu Kaba kimdir merak edildi. Peki, Amine Cansu Kaba kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi ne, nereli, mesleği ne, istifa mı etti? İşte ayrıntılar...

AMİNE CANSU KABA KİMDİR?

Amine Cansu Kaba 1995 İstanbul doğumludur. Aslen Sivaslı olan Amine Cansu Kaba ilkokul ve liseyi İstanbul'da okumuştur. Amine Cansu Kaba, 2016-2017 yıllarında AKP Üsküdar İlçe Kadın Kolları Yedek Yönetim ardından asil yönetimde görev almıştır. Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Amine Cansu Kaba, 28 Mart 2022 Pazartesi günü partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Amine Cansu Kaba'nın Twitter'da 4300 takipçisi bulunmaktadır.

AMİNE CANSU KABA İSTİFA MI ETTİ?

Ak Parti İBB Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaba, istifa açıklamasında "Partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'Bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır" ifadelerine yer verdi.

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