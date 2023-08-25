Galatasaray, geleceğe yatırım yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılı kulübün scout ekibi raporu doğrultusunda Standar Liege'in 17 yaşındaki santrforu Amine Benfriha'yı radarına aldı. Peki, Amine Benfriha kimdir? Amine Benfriha kimdir?

Fransız basınında çıkan habere göre; Standart Liege'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 17 yaşındaki santrafor, Galatasaray'ın radarında. Amine Benfriha kimdir? Amine Benfriha kaç yaşında, mevkisi ne?

AMİNE BENFRİHA KİMDİR?





22 Aralık 2005 tarihinde Belçika'da doğdu. Futbola KV Mechelen altyapısında başlayan 17 yaşındaki santrfor daha sonra Standard Liege altyapısında transfer oldu.

Cezayir asıllı Belçikalı genç futbolcu bu sezon 19 yaş altı takımında 2 maçta forma giydi ve toplam 95 dakika sahada kaldı.