Amina Muaddi kimdir? Asap Rocky Rihanna'yı kimle aldattı? Amina Muaddi kaç yaşında, nereli? Amina Muaddi'nin mesleği nedir?

Amina Muaddi kimdir? sorusunun yanıtı magazin gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor. 14 Nisan Perşembe günü, Instagram moda fenomeni Louis Pisano, bir tweet'te Asap Rocky'nin hamile kız arkadaşı Rihanna'yı, moda tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattıktan sonra Rihanna'yı en kısa sürede terk ettiğini iddia etti. Ardından Amina Muaddi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı.

AMINA MUADDI KİMDİR?

Amina Muaddi, Ürdün-Romen moda tasarımcısı ve ayakkabı tasarımcısıdır. 2 Haziran 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Muaddi, Romanya'da Ürdünlü bir baba ve Rumen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kısa bir süre sonra ailesi Amman'a taşındı . Altı yaşındayken ailesi ayrıldı ve annesiyle birlikte çocukluğunun çoğunu geçirdiği Romanya'ya döndü. Muaddi, dokuz yaşındayken moda endüstrisinde çalışmaya kararlı olduğunu hatırlıyor. Milano'daki Avrupa Tasarım Enstitüsü'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Condé Nast, Vogue İtalya, L'Uomo Vogue ve New York'ta GQ dergisiiçin stilist yardımcısı olarak çalıştı.

Muaddi ayakkabı tasarlamaya ilgi duydu ve ticaret hakkında bilgi edinmek, zanaatkarlar ve tedarikçilerle çalışmak için Riviera del Brenta'ya taşındı. 2013'te Milano'ya döndükten sonra Muaddi, o yıl Milano Moda Haftası'nda öne çıkan lüks marka Oscar Tiye'nin kurucu ortağı oldu . Daha sonra Paris'e taşındı ve Alexandre Vauthier ile ayakkabı koleksiyonunda tasarımcı olarak çalıştı.

2017 yılında tasarımcı Oscar Tiye'den ayrıldı ve kendi adını taşıyan markasını piyasaya sürdü. Parçaları Bella ve Gigi Hadid, Kim Kardashian, Kylie Jenner, ve Rihanna gibi isimler tarafından giyildi.

2018 yılında Muaddi, Rihanna tarafından Fenty için ayakkabı tasarlaması için işe alındı ??ve ilk koleksiyonları Temmuz 2020'de piyasaya sürüldü.

Aralık 2020'de rapçi A$AP Rocky ile bir koleksiyon üzerinde işbirliği yaptı. 2020 Vogue Moda Ödülü jüri üyesiydi.

Amina Muaddi, Rihanna'yı sık sık sosyal medya hesabından paylaşmakta.