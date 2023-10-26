Suriye ve Irak'taki ABD üslerine yönelik artan saldırılar, Pentagon'un dikkatini çekiyor. Pentagon Sözcüsü General Patrick Ryder, 17-24 Ekim tarihleri arasında insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle yapılan saldırıları açıkladı ve "cevap vermeye hazırız" dedi. Peki ama Amerikan üsleri vuruldu mu? Suriye'de ABD üsleri vuruldu mu? İşte detaylar…

Dün gece, Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Eyn el-Esad askeri üssüne füzelerle bir saldırı daha düzenlendi. Füzeler, üssün dışına isabet etti. Bu saldırı, üssün son 2 haftada beşinci kez hedef alındığı olay oldu. Peki, Amerikan üsleri vuruldu mu? Suriye'de ABD üsleri vuruldu mu? İşte detaylar…

AMERİKAN ÜSLERİ VURULDU MU?

Irak İslami Direniş Grubu, Kuzey ve Doğu Suriye'de bulunan ABD'ye ait Harab Cir üssünü füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Saldırı sonucunda yaşanan can kaybı veya hasar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan, İsrail de dün Suriye'ye yönelik bir saldırı düzenledi ve 8 Suriye askeri hayatını kaybetti.

SURİYE'DE ABD ÜSLERİ VURULDU MU?

Deyrizor'daki Ömer petrol sahası ve Haseke'deki Şeddadi ilçesindeki ABD üslerine yönelik saldırılar da dikkat çekiyor. Roketlerin düştüğü ancak herhangi bir can kaybının olmadığı bilgisi elde edildi. Irak sınırına yakın Robarya Üssü ile Tenef bölgesindeki üslere yapılan SİHA saldırılarına ilişkin henüz sorumlular tespit edilemedi.

Bu saldırılar, 7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail savaşı sonrasında artan gerilimlerin bir sonucu olarak göze çarpıyor. Pentagon, bu saldırıları ciddi bir endişe kaynağı olarak değerlendiriyor. Irak ve Suriye'deki ABD üsleri, bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.