Amerikan buz hokeyi kaç periyot? Buz hokeyi nasıl oynanır?

Dünyada özellikle Kuzey Amerika ile Kuzey Avrupa'da en çok izlenen sporlar arasında yer alan buz hokeyi, son yıllarda Türkiye'de de popülaritesini artırdı. Buz hokeyi kaç periyot olduğu merak ediliyor. Buz hokeyi nasıl oynanır ve kaç periyottan oluşur araştırılıyor. Peki, Amerikan buz hokeyi kaç periyot?

Buz hokeyi özellikle kuzey ülkelerinde en çok takip edilen sporlar arasında yer alıyor. Amerikan buz hokeyi kaç periyot ve nasıl oynandığı araştırılıyor. Buz hokeyi nasıl oynanır ve Amerikan buz hokeyi kaç periyot sorularına yanıt aranıyor. Amerikan buz hokeyi kaç periyot? Detaylar haberimizdedir…

BUZ HOKEYİ NASIL OYNANIR?

Buz hokeyi, iki takımın yirmişer dakikadan oluşan 3 periyotta mücadele ettiği bir spor branşı. Bu periyotlar arasında 15 dakikalık aralar olurken, takımlar her devre arasında kaleleri değişir.

Buz hokeyi, 61 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki buz pistlerinde, pak adı verilen bir diskle oynanır. 2,5 santimetre yüksekliğinde, 7,6 santimetre çapında olan ve yaklaşık 160 gram ağırlığa sahip sıkıştırılmış plastikten yapılan pak, sert şutlarda saatte 160 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.

Dünyanın en hızlı takım oyunu olan buz hokeyinde sporcular müsabaka sırasında 40 kilometre hıza ulaşabilir. Takımlar, biri kaleci olmak üzere 6 kişiyle sahada yer alır. Takım, yedeklerle birlikte toplam 20 kişiden oluşur. Sahadaki beş oyuncudan üçü hücum, ikisi de savunma görevini üstlenir.

Oyuncular, buz hokeyi sopalarıyla pakı rakip takımın kalesine sokmaya çalışır. Pistin etrafını saran şeffaf ve kuvvetli plastikten yapılmış cam duvarlar sayesinde pak sürekli oyun alanı içinde kalır. Bu sayede oyun çok az durur. Normal süresi berabere biten maçlarda uzatma devreleri ya da penaltı atışları ile kazanan belirlenir. Oyuncular, maç içinde pakı vücutları ile yönlendirebilirler ancak sopa dışında, vücudun herhangi bir bölümüyle atılan goller geçersiz sayılır.

AMERİKAN BUZ HOKEYİ KAÇ PERİYOT?

Bir oyuncu kuralları ihlal ederse hakem ceza olarak takımı bir süreliğine 5 kişiyle oynanır. 26x56 mt. genişlikte bir alanda oynanır. 15 ya da 20 dakikalık üç devreden oluşur.

Buz hokeyi konusunda Kanada, Rusya, İsveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Slovakya önde gelen ülkelerdir. Dünyadaki en iyi oyuncuların çoğu NHL'dendir (Ulusal Hokey Ligi). Yılın sonunda Stanley Kupası'nı kazanmaya çalışırlar. Kuzey Amerika'da kadınlar Kadınlar Ulusal Hokey Ligi ve kadınlar Batı Hokey Ligi'nde oynar. Kuzey Amerika ve Avrupa'da erkekler hokeyi kadınlar hokeyinden daha popülerdir. Olimpiyatlarda hokey hem kadınlar hem de erkekler tarafından oynanır. Buz hokeyi 19. yüzyılda Kanadalı güverteciler tarafından bulunmuştur. NHL 1917'de başlamıştır. 2007 itibarıyla doğu-batı konferansı adlarıyla 15'lik iki ligi vardır. Bu sporun en popüler olduğu ülkeler ABD, Kanada, Rusya, İsveç, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti'dir.

BUZ HOKEYİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Buz hokeyi, ilk kez orta çağlarda Kuzey Avrupalılar tarafından oynanmaktaydı. 19'uncu Yüzyıl ortalarında ise ilkel formda Kanada'da oynanmaya başlanmış, ilk resmi hokey oyununun 1855'te Kingston, Ontario'da oynandığı düşünülmektedir. Kayıtlara geçen ilk maç 1865'te bir üniversite öğrencisi olan Robertson tarafından düzenlendi. Daha sonra Robertson, ilk buz hokeyi kurallarını geliştirdi.Bu kurallar gereğince takımlar dokuzar oyuncudan oluşuyor ve kare şeklinde bir pak kullanılıyordu. Montreal'de toplanan bir komite oyunun yedişer kişilik takımlarla oynanmasını öngörmüştür. 1909'da ulusal hokey kurulu, oyuncu sayısının altıya indirilmesine karar verdi. 1893'te ise Stanley kupası başladı. Bu kupada en iyi Kanadalı hokey takımına Lord Stanley ödülü verilmekte ve günümüzde devam etmektedir.

BUZ HOKEYİ NEREDE OYNANIR?

Oyun sahasının boyutları en çok 61 metre uzunluğunda ve 30 metre enindedir; en az 56x26m olmalıdır. Sahanın köşeleri ovaldir ve bu ovallik en fazla 7 ila 8.5 metre yarıçapta olmalıdır. Buz sahasının yanları "bordlar" olarak bilinen ağaç veya plastik bir duvarla çevrilmiş olmalı, buzun üstünden ölçüldüğünde 1.20 metreden alçak veya 1.22 metreden yüksek olmalıdır. Yan duvarların altında, 15 ila 25 cm yüksekliğinde ve sarı renkte bir tekme bandı olacaktır. Bu kurallarda belirtilen resmi işaretlemelerin dışında, bütün buz yüzeyi ve çevresindeki duvarlar beyaza boyanmış olmalıdır.