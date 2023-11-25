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Amerikalı bir askeri yetkili Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait bir geminin İran yapımı insansız hava aracı saldırısına uğradığını söyledi

Amerikalı bir savunma yetkilisi, İsrail'e ait bir geminin Hint Okyanusu'nda İran'a ait olduğu düşünülen bir insansız hava aracının saldırısına uğradığını açıkladı. Malta bayraklı geminin uluslararası sularda, Shahed-136 tipi bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığı ve gemide patlama olduğu belirtildi. Ancak saldırıda yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi. ABD yetkilisi, durumu yakından izlediklerini ve saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandıklarını söyledi.