Amerikalı bir askeri yetkili Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait bir geminin İran yapımı insansız hava aracı saldırısına uğradığını söyledi
Amerikalı bir savunma yetkilisi, İsrail'e ait bir geminin Hint Okyanusu'nda İran'a ait olduğu düşünülen bir insansız hava aracının saldırısına uğradığını açıkladı. Malta bayraklı geminin uluslararası sularda, Shahed-136 tipi bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığı ve gemide patlama olduğu belirtildi. Ancak saldırıda yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi. ABD yetkilisi, durumu yakından izlediklerini ve saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandıklarını söyledi.
Amerikalı bir savunma yetkilisi bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Cuma günü İsrail' ait bir geminin Hint Okyanusundainsansız hava aracın saldırısı düzenlendi. Yetkili, saldırınınsaldırıda kullanılaninsansız hava aracının İran'a ait olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.
İsminin açıklanmaması kaydıyla Associated Press'e açıklamada bulunan yetkili,Malta bayraklı geminin uluslararası sulardayken üçgen şekilli, bomba taşıyan Shahed-136 tipi insansız hava aracı tarafından hedef alındığını, gemide patlama meydana geldiğini fakat yaralana ve ölenin olmadığını söyledi.
Yetkili, "Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz" dedi. Yetkili, ABD ordusunun neden saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandığını açıklamayı reddetti.