Amerika'nın Kuzey Ohio eyaletinde yıl başında bu yana 1000 çocuk kayboldu. Aileler uyuşturucu ve fuhuş çetelerinden şüpheleniyor

Kuzey Ohio'da bu yıl kayıp bildirilen 1.000'den fazla çocuk var. Bu durum, Mayıs ayında başlayan ve sadece ilk iki haftada neredeyse 30 çocuğun kaybolduğu endişe verici bir trend yaratıyor. Bu ay sadece Cleveland-Akron bölgesinde 45'ten fazla çocuk kayboldu. Ohio Başsavcısı Dave Yost, kayıp çocuk sayısının endişe verici olduğunu tekrarladı.

Kuzey Ohio'da bu yıl şimdiye kadar kayıp bildirilen 1.000'den fazla çocuk var. Bu ay sadece Cleveland-Akron bölgesinde 45'ten fazla çocuk kayboldu ve Ağustos'ta Ohio Başsavcısı'nın kayıp çocuklar web sitesine göre 35'ten fazla kayıp çocuk vardı.

Bu kaybolmalar, Mayıs ayında başlayan ve sadece ilk iki haftada neredeyse 30 çocuğun kaybolduğu Kuzey Ohio'da endişe verici bir trend yaratıyor. Ohio Başsavcısı Dave Yost, kayıp çocuk sayısının endişe verici olduğunu tekrarladı. olabileceğini iddia etti.

John Majoy, Cleveland Missing'in başkanı ve Newburgh Heights polis şefi, önceki yıl kayıp çocuklarda yaşanan artış konusunda uyarıda bulundu. Bu yılın nedeninin bilinmediğini ve bu çocukların bazılarının çocuk kaçırma veya çete faaliyetlerine karışıp karışmadığını bilmediklerini söyledi. Ancak çocuklarının uyuşturucu ve fuhuş çeteleri tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüphe ediyor.

Çocukları Koruma için Bize Katılın adlı organizasyonu başlatan Breana Brown da dahil olmak üzere endişeli ebeveynler kendi çabalarına başladılar.

Topluluğumuzda daha fazlasını yapmamız gerektiğini hissediyorum. Öncelik haline getirmemiz gerekiyor. Bu tür şeyleri daha fazla öncelik haline getirirsek, kayıp olanları bilebilmemiz için web sitesini güncellememiz gerekiyor. Bu topluluğumuz, özellikle çocuklarımızla ilgili olanlar hakkında neyin olup bittiğini bilmek istiyoruz. Bu kadar çok kayıp çocuğumuz var, bu durumun hafife alınmaması gerekiyor, hiç de değil.