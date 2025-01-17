Amerika'daki yangın devam ediyor mu?

Eaton ve Palisades yangınları devam ederken söndürme çalışmalarını olumsuz etkileyen rüzgarların şiddeti ise hafifliyor. Bu itfaiye ekiplerinin işlerini kolaylaştırıyor. Yetkililere göre Los Angeles genelinde yaklaşık 82 bin 400 kişi hala tahliye emri altında. Amerika'daki yangın devam ediyor mu?

AMERİKA'DAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR MU?

ABD'nin California eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarında kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, yangınlarda ölenlerin sayısına ilişkin güncel verileri açıkladı. Yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olmasının beklendiği bildirildi.

Los Angeles ve çevresinde çıkan 4 yangının toplamda 160 kilometrekareden fazla alanı küle çevirdiği, bunun San Francisco şehrinden daha büyük bir alana karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı. Los Angeles ilçe sağlık görevlilerinin güncellemesinde, Eaton ve Palisades yangınlarında en az 24 kişinin öldüğü ve 23 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

YARDIM GECELERİ DÜZENLENİYOR

Lady Gaga, Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Green Day ve Joni Mitchell, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles şehrindeki orman yangınlarına yardım amacıyla düzenlenen FireAid'de sahne alacak sanatçılar arasında yer alıyor.

FireAid'in başlangıçta Inglewood, Kaliforniya'daki Intuit Dome'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Konser şimdi iki mekânda gerçekleştirilecek: 30 Ocak'ta Intuit Dome ve bitişiğindeki Kia Forum.

Basın açıklamasına göre FireAid'e yapılan katkılar Annenberg Vakfı'nın danışmanlığında, kısa vadeli yardım çabaları ve gelecekteki yangın felaketlerini önlemeye yönelik uzun vadeli girişimler için dağıtılacak.