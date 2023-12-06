Amerika'da köpekleri etkileyen gizemli hastalık artış gösteriyor

Amerikan Veteriner Hekimler Birliği, Oregon'da köpekleri etkileyen ve 'atipik bulaşıcı solunum yolu hastalığı' olarak tanımlanan gizemli bir hastalığın 200'den fazla vaka bildirildiğini açıkladı. Hastalık semptomları arasında öksürük, hapşırma, göz veya burun akıntısı ve uyuşukluk bulunuyor. Bu vakaların çoğu köpek kulübesi öksürüğüne benzer görünse de, normal ilaçlara yanıt vermiyor ve öksürük normalden daha uzun sürüyor.

Ağustos ortasından bu yana Amerikan Veteriner Hekimler Birliği, Oregon'daki veterinerlerin 200'den fazla vaka bildirdiğini söyledi.

Gizemli hastalık, Oregon Tarım Bakanlığı tarafından "köpeklerde atipik bulaşıcı solunum yolu hastalığı" olarak tanımlandı ve semptomlar arasında öksürük, hapşırma, göz veya burun akıntısı ve uyuşukluk yer alıyor.

Indiana Eyaleti Hayvan Sağlığı Kurulu'nda veteriner olan Melissa Justice, CNN'e, ajansına bildirilen vakaların çoğunun köpek kulübesi öksürüğüne benzer göründüğünü, ancak normal ilaçlara yanıt vermediğini ve öksürüğün normal yediden daha uzun sürdüğünü söyledi. 10 güne kadar.

Justice, "Etkilenen köpeklerde uyuşukluk, ateş, iştah azalması, balgamlı öksürük, burun ve/veya göz akıntısı, solunum sıkıntısı veya zatürre belirtileri göstermeye başlayabilir" dedi.

Federal hükümet de devreye giriyor. ABD Tarım Bakanlığı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetleme Servisi sözcüsü, CNN'e, hastalığı tanımlamak için yerel kurumlar ve teşhis laboratuvarlarıyla birlikte çalıştıklarını söyledi.