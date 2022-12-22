Amerika asgari ücret ne kadar? Amerika'da yaşam nasıl?
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Avrupa ülkelerinin asgari ücretleri sosyal medyanın gündemine sık sık yer alıyor. 2023 yılını kapsayacak asgari ücreti görüşmelerinin devam ettiği bu dönemde vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin yaşam şartlarını, asgari ücretlerini ve meslek maaşlarını araştırmaya başladı. Peki, Amerika ABD asgari ücret 2022? Amerika da ev, araba, okul ücretleri ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Amerika'da haftalık çalışma saatiniz üzerinden maaşınız verilir ve haftalık ortalama çalışma saat sayınız 40 saat olur. Yine saatlik ücrette olduğu gibi çalıştığınız işverene göre haftalık saatleriniz daha da fazla olabilir. Bu örnekte haftalık toplam kazancınız 840 USD ve aylık da 3360 USD olmuş olur.
ABD'de asgari ücret saatlik olarak hesaplanmaktadır. Bunun dışında aylık olarak asgari ücreti 7,25 USD/saat olarak hesaplarsanız en düşük 1200 dolar en yüksek ise 2400 dolarlık bir ücret ortaya çıkar.
Amerika'da asgari ücret 2022 yılında yaklaşık olarak 1200 dolar kadardır. Ancak Amerika asgari ücret 2022 eyaletlere göre farklılık gösterir.
Alabama Eyaleti
Alabama eyaletinde asgari ücret yasası yok.
1938 yılında Birleşik Devletler Federal yasası olarak giren Adil Çalışma Standartları Yasası'na (FLSA) tabi olan işverenler, mevcut Federal asgari ücreti olan saat başına 7,25 ABD doları ödemek zorundadır.
Alaska Eyaleti
Alaska Asgari Ücret (saat başına): 10,34 ABD doları
Belirlenen Saatlerden Sonra Prim Ödemesi : Günlük: 8, Haftalık: 40
Arizona Eyaleti
Arizona Asgari Ücret (saat başına): 12,80 ABD doları
Arkansas Eyaleti
Arkansas Asgari Ücret (saat başına): $11.00
Belirlenen Saatlerden Sonra Prim Ödemesi: Haftalık: 40
Kaliforniya Eyaleti
Kaliforniya Asgari Ücret (saat başına): 14,00 $
Bir iş günü içinde sekiz saat, haftada 40 saat mesai uygulanır.
Kolorado Eyaleti
Kolorado Asgari Ücret (saat başına): 12,56 ABD doları
Belirlenen Saatlerden Sonra Prim Ödemesi: Günlük: 12, Haftalık: 40
Connecticut Eyaleti
Connecticut Asgari Ücret (saat başına): 13,00 $
Belirlenen Saatlerden Sonra Prim Ödemesi: Haftalık: 40
Delaware Eyaleti
Delaware Asgari Ücret (saat başına): 10,50 ABD doları
Florida Eyaleti
Florida Asgari Ücret (saat başına): 10,00 USD
- Stüdyo daire 1500 dolar
- 3 Odalı daire 5000 dolar
- 1 kilo et 5 dolar
- 1 kilo biftek 8 dolar
- Okul 12000 dolar
- Sağlık ve tıp bölümleri 40.000 dolar
- Özel Üniversite yıllık 25.000 dolar