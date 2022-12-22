Amerika asgari ücret ne kadar? Amerika'da yaşam nasıl?

Avrupa ülkelerinin asgari ücretleri sosyal medyanın gündemine sık sık yer alıyor. 2023 yılını kapsayacak asgari ücreti görüşmelerinin devam ettiği bu dönemde vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin yaşam şartlarını, asgari ücretlerini ve meslek maaşlarını araştırmaya başladı. Peki, Amerika ABD asgari ücret 2022? Amerika da ev, araba, okul ücretleri ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Amerika asgari ücret ülkedeki insanların en önemli geçim kaynağıdır. Amerika'da asgari ücret aylık 1200 - 2400 ABD doları arasındadır. Dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ABD'de asgari ücreti saatlik 7,25 USD, ABD'de sözleşmeli işçiler saatlik asgari ücret 15 ABD doları kazanmaktadır. ABD Asgari ücret eyaletlere göre değişkenlik göstertmektedir. Peki,, Amerika ABD asgari ücret 2022? Amerika da ev, araba, okul ücretleri ne kadar? Amerika'da yaşam şartlaı nasıl? Detaylar haberimizde...

AMERİKA'DA ORTALAMA MAAŞ NE KADAR?

Amerika'da haftalık çalışma saatiniz üzerinden maaşınız verilir ve haftalık ortalama çalışma saat sayınız 40 saat olur. Yine saatlik ücrette olduğu gibi çalıştığınız işverene göre haftalık saatleriniz daha da fazla olabilir. Bu örnekte haftalık toplam kazancınız 840 USD ve aylık da 3360 USD olmuş olur.

AMERİKA ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

ABD'de asgari ücret saatlik olarak hesaplanmaktadır. Bunun dışında aylık olarak asgari ücreti 7,25 USD/saat olarak hesaplarsanız en düşük 1200 dolar en yüksek ise 2400 dolarlık bir ücret ortaya çıkar.

ABD'DEKİ EYALET ASGARİ ÜCRET ORANLARI NE KADAR?

Amerika'da asgari ücret 2022 yılında yaklaşık olarak 1200 dolar kadardır. Ancak Amerika asgari ücret 2022 eyaletlere göre farklılık gösterir.

Alabama Eyaleti

Alabama eyaletinde asgari ücret yasası yok.

1938 yılında Birleşik Devletler Federal yasası olarak giren Adil Çalışma Standartları Yasası'na (FLSA) tabi olan işverenler, mevcut Federal asgari ücreti olan saat başına 7,25 ABD doları ödemek zorundadır.

Alaska Eyaleti

Alaska Asgari Ücret (saat başına): 10,34 ABD doları

Belirlenen Saatlerden Sonra Prim Ödemesi : Günlük: 8, Haftalık: 40

Arizona Eyaleti

Arizona Asgari Ücret (saat başına): 12,80 ABD doları

Arkansas Eyaleti

Arkansas Asgari Ücret (saat başına): $11.00

Belirlenen Saatlerden Sonra Prim Ödemesi: Haftalık: 40

Kaliforniya Eyaleti

Kaliforniya Asgari Ücret (saat başına): 14,00 $

Bir iş günü içinde sekiz saat, haftada 40 saat mesai uygulanır.

Kolorado Eyaleti

Kolorado Asgari Ücret (saat başına): 12,56 ABD doları

Belirlenen Saatlerden Sonra Prim Ödemesi: Günlük: 12, Haftalık: 40

Connecticut Eyaleti

Connecticut Asgari Ücret (saat başına): 13,00 $

Belirlenen Saatlerden Sonra Prim Ödemesi: Haftalık: 40

Delaware Eyaleti

Delaware Asgari Ücret (saat başına): 10,50 ABD doları

Florida Eyaleti

Florida Asgari Ücret (saat başına): 10,00 USD

AMERİKA'DA YAŞAM ÜCRETLERİ NASIL?