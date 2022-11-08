ABD'de yapılacak ara seçimler merak ediliyor. ABD'de halk ara seçimler için sandık başına gidiyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamı, 100 sandalyelik Senato'nun ise 35 koltuğun değişeceği seçimlerde, sonuçlar sadece ABD iç politikasını değil, Türkiye ile olan ilişkilerde de belirleyici olacak. Vatandaşlar ise ABD ara seçimi ne zaman olacak? sorusunu merak ediyor. Peki, Amerika ara seçimleri ne zaman? ABD ara seçimi ne zaman olacak? Amerika ara seçim tarihi!

Amerika ara seçimleri ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. ABD'de halk ara seçimler için sandık başına gidiyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamı, 100 sandalyelik Senato'nun ise 35 koltuğun değişeceği seçimlerde, sonuçlar sadece ABD iç politikasını değil, Türkiye ile olan ilişkilerde de belirleyici olacak. Bu nedenle Amerika ara seçimleri ne zaman? ABD ara seçimi ne zaman olacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

AMERİKA ARA SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Amerika'da 8 Kasım Salı günü ara seçimler var. Temsilciler Meclisi'nin tamamı, 100 sandalyelik Senato'nun ise 35 koltuğu değişecek. Seçimlerde Cumhuriyetçi Parti ön plana çıkarken bu durum Biden ile parlamento arasında çatışmayı körükleyebilir. Ayrıca parlamentonun iki kanadının da Cumhuriyetçi Parti'ye geçmesi ile Türkiye ile ilişkileri de etkileyecek. Seçimler böyle sonuçlanırsa Türkiye, F-16 alma serüveninde Biden'ın yanında Cumhuriyetçi Parti üyelerini de ikna etmek zorunda kalacak.

Amerika'da ara seçimler için yapılan anketlerde Cumhuriyetçi Parti'nin parlamentonun iki kanadında da çoğunluğu alması bekleniyor. Eğer seçimler böyle sonuçlanırsa Demokrat Partili başkan Joe Biden yasalarını geçirmek için Cumhuriyetçi Parti ile uzlaşmak zorunda kalacak. Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve ABD'den alınması hedeflenen F-16'lar içinde bu seçimlerin sonuçları önem arz ediyor. Başkan Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini söylemişti. Eğer Cumhuriyetçiler parlamentoda çoğunluğu ele geçirirse savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına engel olabilirler.

ABD ARA SEÇİMLERİ NASIL OLUYOR?

Amerikan başkanı 4 yılda bir yapılan seçimler ile belirlenirken ülkede parlamento iki kanattan oluşuyor. Bu iki kanat Temsilciler Meclisi ve Senato diye isimlendiriyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamı her iki yılda bir değişirken Senato'da görev yapanların süresi 6 yıl oluyor. Burada her iki yılda bir yapılan seçimlerde 35 koltuk değişiyor.