ABD, 2024 Başkanlık seçimine yaklaşırken adaylar sahneye çıkıyor. Mevcut Başkan Joe Biden, 2024 Seçimleri için adaylığını resmen açıklarken, Florida Valisi Ron DeSantis ve diğer Cumhuriyetçi Parti aday adayları da yarışa katıldı. Peki ama Amerika (ABD) seçimleri ne zaman? Trump ve Biden 2024'te aday mı? İşte detaylar…

Amerika (ABD) seçimleri ne zaman? Trump ve Biden 2024'te aday mı?

Bu önemli seçim, ABD Başkanını belirlerken aynı zamanda Temsilciler Meclisi ve Senato seçimleri gibi diğer önemli oylamaları da içeriyor. ABD halkı, 2024 yılında sandık başına giderek yeni Başkanlarını seçecekler. Peki, Amerika (ABD) seçimleri ne zaman? Trump ve Biden 2024'te aday mı? İşte detaylar…

AMERİKA (ABD) SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 ABD başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan ABD'nin 60. başkanlık seçimleridir. Seçmenlerin seçeceği Seçiciler kurulu, Aralık ayında, başkanı ve başkan yardımcısını seçecektir. 2024 seçimlerinin galibi 20 Ocak 2025 Pazartesi günü göreve başlayacaktır.

TRUMP VE BİDEN 2024'TE ADAY MI?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yeniden başkan adayı olup olmayacağı konusunda "Bunu tekrar yapmamız gerekebilir" dedi. Teksas eyaletinin Dallas şehrinde 3 gündür devam eden 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuşan Trump, Demokratlara eleştiriler yöneltirken, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığı konusunda da imalarda bulundu.

Trump, yaklaşık 2 saat süren konuşmasında, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimleri kastederek, "Amerika'nın geri dönüşü, bu kasımda başlıyor ve bu, Kasım 2024'te geliştireceğimiz durdurulamaz ivme ile devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Trump, Başkanlığı döneminde ve sonrasında kendisine yönelik açılan soruşturmalara da eleştiriler yöneltti.

Ülke tarihinde en fazla zulüm gören kişi olduğunu savunan Trump, "Eğer evde kalsaydım Donald Trump'a yönelik bu zulüm hemen dururdu ama bunu yapamam çünkü ülkemi ve insanları seviyorum." diye konuştu.

JOE BIDEN YENİDEN ABD'Yİ YÖNETMEYE ADAY

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını açıklayarak, seçmenlerden "başladığı işi bitirmek" için kendisine daha fazla zaman tanımalarını istedi.

Adaylığını, 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayımladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyuran Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum." dedi.

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