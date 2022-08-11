Ameliyatsız burun estetiği burun boyutunu değiştirmez, ancak bazı fonksiyonel doğum kusurlarını düzeltebilir. Bu sebeple ameliyat yerine kimi zaman ameliyatsız burun estetiği de tercih edilebiliyor. Peki, Ameliyatsız burun estetiği nedir?

Ameliyatsız burun estetiği nedir? Ameliyatsız burun estetiği burun boyutunu değiştirmez, ancak bazı fonksiyonel doğum kusurlarını düzeltebilir. Bu sebeple ameliyat yerine kimi zaman ameliyatsız burun estetiği de tercih edilebiliyor. Peki, Ameliyatsız burun estetiği nedir? İşte bilgiler...

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ

Ameliyatsız rinoplasti, kollajen veya hyaluronik asit gibi enjekte edilebilir dolgu maddelerinin, invaziv cerrahi olmadan bir kişinin burnunu değiştirmek ve şekillendirmek için kullanıldığı tıbbi bir prosedürdür. Prosedür, burun üzerindeki çöküntü alanlarını doldurur, ucun açısını kaldırır veya köprüdeki tümseklerin görünümünü düzeltir. Prosedür burun boyutunu değiştirmez, ancak bazı fonksiyonel doğum kusurlarını düzeltmek için kullanılabilir.

Aslen yirmi birinci yüzyılın başında geliştirilen erken girişimler sırasında, parafin mumu ve silikon gibi biyolojik olarak zararlı yumuşak doku dolgu maddeleri kullanıldı. 2000 yılından sonra hekimler modern dolgu maddeleri kullanarak minimal invaziv teknikler kullanmaya başlamıştır.

BURUN ESTETİĞİ FİYATLARI 2022

Burun estetiği fiyatları 2022'de şu şekildedir:

Burun estetiği fiyatları hakkında burun estetiği yaptırmayı düşünenler en sağlık bilgiyi doktoruna danışarak edinebilir. Bu sebeple, burun estetiği ameliyatı olmak isteyenlerin burun estetiğinin ne kadara yapıldığını öğrenmek doktoruna danışması gerekmektedir. Burun estetiği fiyatı başta olmak üzere burun estetiği ile ilgili tüm detayları kişiye uzman doktor söyleyecektir. Burun estetiği alanında uzman isimlerin belirttiğine göre burun estetiği fiyatları değişken bir değere sahiptir. Fakat bu tip ameliyatların değerinin 25 bin TL ile 35 bin TL arasında bir değere sahip olduğu ifade edilir.

BURUN ESTETİĞİ NEDİR?

Burun estetiği, yaygın plastik cerrahi türüdür. Burnu yeniden şekillendirme; yapılandırma ameliyatıdır. Amaç burnu fonksiyonel ve estetik açıdan daha iyi hale getirmektir. Tıp dilinde rinoplasti estetik burun ameliyatı anlamına gelir. Burun iskeleti ve yumuşak dokularının yeniden şekillenerek yüze göre uyumlu ve orantılı bir hale getirilmesi ameliyatıdır. Özellikle kişinin yüzüne göre planlanması gereken ve kemik, kıkırdak, yumuşak dokular ve cilde şekil verilen bir ameliyattır. Son yıllarda aşırı kıkırdak ve kemik çıkarımı yapılan eski yöntemler bırakılmış ve "yapısal rinoplasti" konsepti hakim olmuştur. Burun estetiği ile burun cerrahisi konusunda eğitim alan kulak burun boğaz uzmanları ve plastik cerrahlar ilgilenmektedir. Ameliyatın hem estetik hem de burun içi septumunun düzeltilmesini de içeren şekline septoplasti veya septorinoplasti denir Ameliyatsız rinoplasti, alarplasti, rinektomi, frontal sinüs trefinasyonu, antral lavaj da burun estetiği ameliyatlarına aittir.

Burun estetiği ameliyatları sırasında ultrasonik dalgalar aracılığı ile kemik kesme ve şekillendirme işlemlerinin yapıldığı yönteme ultrasonik rinoplasti denilmektedir. Bu yöntem sırasında burun içi kemikler kontrollü ve milimetrik hassasiyette kesildiğinden ameliyat sonrası iyileşme süreci hızlanmaktadır.

BURUN ESTETİĞİ RİSKLERİ

Burun estetiği güvenlidir, ancak komplikasyonlar ortaya çıkabilir; ameliyat sonrası kanama nadirdir, ancak genellikle tedavi olmaksızın düzelir. Enfeksiyon nadirdir, ancak ortaya çıktığında, hasta genel anestezi altındayken irin cerrahi drenajını gerektiren bir apseye dönüşebilir. Yapışmalar, hava yollarını tıkayan yara izleri, septumdan konkalara kadar burun boşluğunda bir köprü oluşturabilir ve cerrahi olarak çıkarılmasını gerektirebilir. Osseo-kıkırdaklı çerçevenin büyük bir kısmı çıkarılırsa, bunun sonucunda meydana gelen zayıflama, dış burun derisinin şekilsizleşmesine neden olarak papağan gagasına benzeyen bir "polly gaga" deformitesine neden olabilir. Aynı şekilde septum desteklenmiyorsa burun köprüsü çökebilir ve bu da "semer burun" deformitesine neden olabilir. Burun ucu aşırı döndürülebilir, bu da burun deliklerinin fazla görünür olmasına neden olarak domuz burnu ile sonuçlanabilir. Burun ucunun kıkırdakları fazla çıkarılırsa burun ucu sıkışmasına neden olabilir. Kolumella yanlış kesilirse, aylarca süren bir çözüm gerektiren değişken dereceli uyuşma meydana gelebilir. Ayrıca, rinoplasti sırasında cerrah yanlışlıkla septumu (septal perforasyon) delebilir, bu da daha sonra kronik burun kanamasına, burun sıvılarında kabuklanmaya, zor nefes almaya ve ıslıklı nefes almaya neden olabilir. Bir türbinektomi boş burun sendromuna neden olabilir.