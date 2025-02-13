İstanbul'da bir özel hastane skandal anlara tanıklık etti. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. özel hastaneye sevk edildi. B.T. burada anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı. Ameliyat masasında pazarlık yapılan hastane hangi hastane?

AMELİYAT MASASINDA PAZARLIK YAPILAN HASTANE HANGİ HASTANE?

Hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

İnfial yaratan görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, skandalın yaşandığı hastane hakkında inceleme başlattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Hastane ismi henüz açıklanmadı.