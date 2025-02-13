AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Belediye Meclis Üyesi'nin kızı terörist çıktı! 'Hatıra' fotoğrafları bile var

Meclis üyesine sahip çıkan başkanı zora sokacak kare
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Ameliyat masasında pazarlık yapılan hastane hangi hastane?

Ameliyat masasında pazarlık yapılan hastane hangi hastane?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kalp krizi geçiren bir hasta, ameliyat masasında ölüm kalım savaşı verirken hastane muhasebecisiyle stent pazarlığı yapıldı. Büyük tepki çeken olay sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hastaneyle ilgili inceleme başlattı. Peki, Ameliyat masasında pazarlık yapılan hastane hangi hastane?

İstanbul'da bir özel hastane skandal anlara tanıklık etti. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. özel hastaneye sevk edildi. B.T. burada anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı. Ameliyat masasında pazarlık yapılan hastane hangi hastane?

AMELİYAT MASASINDA PAZARLIK YAPILAN HASTANE HANGİ HASTANE?

Hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

İnfial yaratan görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, skandalın yaşandığı hastane hakkında inceleme başlattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Hastane ismi henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Icardi'den Mourinho'ya yanıt

Icardı'den Mourınho'ya "Goat" yanıtı
Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt

Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindiren toplantı
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.