Amedspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-İstanbulspor maçı şifresiz mi?

Trendyol 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Amedspor-İstanbulsporkarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Amedspor-İstanbulspormaçı şifresiz mi? Amedspor-İstanbulspormaçı hakemi kim? Amedspor-İstanbulspormaçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Amedspor-İstanbulspormaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19-08-2024 AMEDSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Amedspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

AMEDSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AMEDSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI BEIN SPORTS MAX 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AMEDSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AMEDSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Amedspor-İstanbulspor Maçı, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00 oynanacak.

AMEDSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor ve İstanbulspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.