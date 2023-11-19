Amedspor - Fethiyespor maçı ne zaman? Amedspor - Fethiyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Amedspor - Fethiyespor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Amedspor - Fethiyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - Fethiyespor maçı ne zaman?

19 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Amedspor - Fethiyespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Amedspor - Fethiyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Amedspor - Fethiyespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Amedspor- Fethiyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor- Fethiyespor maçı ne zaman?

AMEDSPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor ile Fethiyespor arasındaki TFF 2. Lig maçı, 19 Kasım Pazar günü oynanacak. Maç, Amedspor'un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Amedspor Youtube kanalı, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AMEDSPOR - FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Fethiyespor maçı, 19 Kasım Pazar günü saat 14:00'te başlayacak. Futbolseverler, Amedspor'un resmi YouTube kanalından maçı canlı bir şekilde takip edebilecekler. Karşılaşma, Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleşecek.