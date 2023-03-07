TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci hafta mücadelesinde Bursaspor'un Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yendiği maça yaşanan olaylar damga vurdu. Merak edilenler arasında ise Amedspor- Bursaspor maçında ne oldu? Bursaspor- Amedspor maçı olayları ne? soruları yer aldı.

Bursa spor'un Amed spor'u 2-1 mağlup ettiği maç Türkiye'nin gündemine oturdu. Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Karşılaşma boyunca sahaya madde yağdı. Peki, Amedspor- Bursaspor maçında ne oldu? Bursaspor- Amedspor maçı olayları ne?

AMEDSPOR- BURSASPOR MAÇINDA NE OLDU?

Bursaspor-Amedspor maçında yeşil-beyazlı tribünlerde açılan "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları açıldı. Tepki çeken görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri için soruşturma başlatılırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Bursaspor-Amed Sportif futbol takımları arasındaki müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. İddialar tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

"BEYAZ TOROS" VE "YEŞİL" HİKAYESİ NEREDEN GELİYOR?

1990'lı yıllarda Türkiye'nin doğu illerinde polis olduğunu öne süren kişilerin "Polisiz, bizimle Emniyet'e kadar gelmeniz gerekiyor" diyerek beyaz Toros'lara bindirdiği insanlardan bir daha haber alınamadığı hadiseler, günümüzde "Beyaz Toros" denildiğinde akıllara geliyor.

Tribünde pankartına yer verilen "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ise eski bir istihbarat mensubu. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve sonrasında MİT'in bünyesinde çalışmaya başlayan Yıldırım; operasyonlarda PKK'lı gibi giyindiği için güvenlik görevlilerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takmaya başladı. Bu nedenle de "Yeşil" kod adıyla tanındı. Daha sonra Abdullah Öcalan'ı öldürmek için gönderilen ve 3 ay sonra öldürülmemesi için emir verilen Yıldırım, buna isyan etti. Devamında ülkeyi terk ederek 1996'da Şam'a giden Yıldırım'dan bir daha haber alınamadı. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, aldığı bilgileri aktarırken Yeşil'in öldürüldüğünü söyledi. Hakkında birçok iddia bulunan Yıldırım'ın şu an yaşayıp yaşamadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı ise müsabaka iptali için başvurularının yapıldığını kaydederek, binlerce vatandaş tarafından alkışlarla karşılandıklarını vurguladı. Elaldı, "Dün tüm kamuoyu gördü, otelimize sözlü ve fiziki saldırılar oldu, sahaya çıkar çıkmaz rakip takımın özel güvenlik amirleri ve oyuncuların fiziki saldırıları oldu. Maç esnasında kafamıza mermi, bıçak gibi maddeler atıldı. Dün stadyumda bir tek eksik vardı; o mermileri sıkacak silahları.

"MAÇIN İPTALİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUK"

Dün tehdit altındaydık, can güvenliğimiz yoktu. 3.5 saat stadyumda kaldıktan sonra çıkabildik. Bu sabah Diyarbakır'a geldik, halkımız bizi karşıladı, binlerce kişi vardı, havalimanına sığmadılar, halada buradalar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Maçın iptali için gerekli bütün girişimleri yapacağız, hem FIFA, hem de UEFA'ya TFF'ye başvurduk. Gereken cezayı da vereceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.