TFF 2. Lig'de oynanan Amed Sportif-Bursaspor maçı öncesi gergin anlar yaşandı. Amedspor- Bursaspor maçında ne oldu? Sorusu ise futbolseverlerin ve taraftarların gündeminde yer alıyor. Amedspor- Bursaspor maçında ne oldu? Bursaspor- Amedspor maçı olayı ne? Amedspor- Bursaspor maçı iptal mi edilecek?

Amedspor- Bursaspor maçında ne oldu? Sorusu gündemde yer alması nedeniyle merakla arama motorlarında aratılıyor. TFF 2. Lig'de oynanan Amed Sportif-Bursaspor maçı öncesi yaşanan gergin anlar kısa sürede gündem oldu ve "TFF maçı iptal et!" çağrıları yapıldı. Amedspor- Bursaspor maçında ne oldu? Bursaspor- Amedspor maçı olayı ne? Amedspor- Bursaspor maçı iptal mi edilecek?

AMEDSPOR- BURSASPOR MAÇINDA NE OLDU?

Amed Sportif ile Bursaspor, TFF 2. Lig 6. haftasında Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi konuk ekip futbolcuları tribünlerden atılan yabancı maddelerin hedefi oldu. Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Bursasporlu futbolculara tribünlerden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine devreye güvenlik güçleri girerken futbolcular polis korumasında soyunma odasına girdi.

TFF 2. Lig'de oynanan Amed Sportif-Bursaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan yeşil-beyazlı futbolculara tribünden yabancı cisimler atıldı. Bursasporlu futbolcuların polis koruması eşliğinde soyunma odasına gitmesinin ardından sosyal medyada TFF'ye maçı iptal etmesi yönünde çağrılar yapıldı. Bursaspor taraftarının açtığı "Maçı iptal et TFF" etiketi kısa sürede gündem oldu.